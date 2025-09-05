Werbung ausblenden

Original-Research: BASTEI LÜBBE AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: BASTEI LÜBBE AG - von Montega AG

05.09.2025 / 14:15 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu BASTEI LÜBBE AG

     Unternehmen:               BASTEI LÜBBE AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.09.2025
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

HIT-Feedback: Starke Marktposition im Bereich communitygetriebene Imprints
durch jüngste Kooperation untermauert

Im Rahmen der Präsentation von CFO Mathis Gerkensmeyer auf den Hamburger
Investorentagen erhielten wir ein Update, welches unseren Investmentcase
weiter untermauert hat.

In der Unternehmenspräsentation wurde die starke Marktstellung im Bereich
der community-getriebenen Imprints - insbesondere LYX - betont. Diese zeigt
sich nicht nur im überdurchschnittlichen Wachstum von Bastei Lübbe in diesem
Segment (CAGR 2022-2024: 32,3%), sondern auch in den innovativen Events und
Kooperationen. So veranstaltete das Unternehmen in 2024 das erste
LYX-Festival und führte darüber hinaus in Kooperation mit IKEA verschiedene
Events in Einrichtungshäusern durch, bei denen die Community u.a. aktiv in
die Gestaltung eines IKEA-LYX-Zimmers eingebunden wurde. Ein weiteres Symbol
für die herausragende Position ist die Ankündigung, dass Thalia, der größte
deutsche stationäre Buchhändler, in Münster den ersten LYX-Store eröffnen
wird. Auch wenn der direkte Umsatzeffekt für Bastei Lübbe noch gering sein
dürfte, hat dieser Schritt hohen symbolischen Charakter und könnte bei
Erfolg repliziert werden.

Auch jenseits von LYX entwickeln sich die community-getriebenen
Verlagsmarken wie ONE oder Community Editions sehr dynamisch und dürften im
abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls zweistellige Wachstumsraten erzielt
haben. Dass Bastei Lübbe mit seinem Lektorat den Zeitgeist treffsicher
aufgreift, zeigt sich nicht nur in Marktanteilsgewinnen der letzten Jahre,
sondern auch in der erfolgreichen Verwertung der Stoffe in Serien- und
Filmproduktionen. Welche Impulse solche Adaptionen auf die Buchverkäufe
haben können, verdeutlicht die Amazon-Erfolgsserie Maxton Hall der
LYXAutorin Mona Kasten, die weltweit Spitzenplätze in den Serien-Charts
erreichte und im November 2025 mit einer zweiten Staffel fortgeführt wird.

Fazit: Das Feedback der Hamburger Investorentage hat unsere positive
Einschätzung bestätigt. Aus unserer Sicht hat der Kapitalmarkt zwar den
erfolgreichen Turnaround von Bastei Lübbe in der Aktienkursentwicklung
honoriert, reflektiert jedoch noch nicht die exzellente Wettbewerbsposition
im wachsenden New- und Young-Adult-Segment. Wir bekräftigen daher unser
Rating 'Kaufen' sowie das Kursziel von 15,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8d297bc10cfd585182e204e8b92f916b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2193790 05.09.2025 CET/CEST

Bastei Lübbe

