TAGESVORSCHAU: Termine am 5. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. September 2025

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig) 08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25 08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25 09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25 11:00 GRC: BIP Q2/25 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25 11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25 11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz

