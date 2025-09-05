WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 18. September 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig) 08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25 08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25 09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25 11:00 GRC: BIP Q2/25 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25 11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25 11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 8/25 CHN: Handelsbilanz 8/25 01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25 08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25 12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung 13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25) 22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25 07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Bundestag Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung 14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25 14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25 14:30 USA: Realeinkommen 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25 08:00 GBR: Bauproduktion 7/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25 04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25 10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25 16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey SONSTIGE TERMINE DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.) 11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft" --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day 17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25 11:00 DEU: ZEW-Index 9/15 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25 15:15 USA: Industrieproduktion 8/25 16:00 USA: Lagerbestände 7/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW). --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Fielmann, Capital Markets Day DEU: Porsche AG, Capital Markets Day USA: Zoom Video Communications (Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25 11:00 USA: Bauproduktion 7/25 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25 16:00 USA: Frühindikator 8/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry» DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.) ---------------------------------------------------------------------------------------

