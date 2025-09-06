TESSAN präsentiert bahnbrechende globale Kampagne „100 TESSAN Travellers' und stellt den Voyager 205 auf der IFA 2025 vor



BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 6. September 2025 - TESSAN, ein weltweit führender Anbieter innovativer Ladelösungen für Reisende, hat heute auf der IFA 2025 die Markteinführung seines neuen Flaggschiffprodukts Voyager 205 bekannt gegeben. Gleichzeitig startet das Unternehmen die internationale Kampagne „100 TESSAN Travellers" – eine Initiative im Wert von 500.000 US-Dollar, die 100 Menschen bei der Umsetzung internationaler Reiseprojekte unterstützt. Mit der Verbindung leistungsstarker Produkte und praxisnaher Reiseunterstützung verfolgt TESSAN das Ziel, das weltweite Reiseerlebnis spürbar komfortabler und zuverlässiger zu gestalten.



Voyager 205: Höchste Leistung – ganz ohne Aufwand

Der neue Voyager 205 von TESSAN ist der weltweit erste universelle Reiseadapter mit einer Gesamtleistung von 205 W – darunter bis zu 140 W über einen einzelnen USB-C-Anschluss. Als 8-in-1-Lösung ersetzt er mehrere Ladegeräte durch ein einziges kompaktes, weltweit kompatibles Gerät.



Ausgestattet mit sechs USB-C-Ports, einem USB-A-Anschluss sowie einer universellen AC-Steckdose, bietet der Adapter umfassende Sicherheitsfunktionen und ein flammhemmendes Gehäuse. Der Voyager 205 ist für über 200 Länder ausgelegt und ermöglicht zuverlässiges, ultraschnelles Laden von Laptops, Smartphones und weiteren Geräten – egal, wo auf der Welt Sie sich befinden.



„100 TESSAN Travellers": Energie für echte Reisen



Zur IFA 2025 startet TESSAN die globale Kampagne „100 TESSAN Travellers" – eine Initiative, die 100 Personen mit einem Reisefonds in Höhe von 500.000 US-Dollar sowie neuester TESSAN-Ausstattung unterstützt, damit sie unterwegs stets zuverlässig mit Strom versorgt sind.



Ob Remote-Arbeit, kreatives Schaffen auf Reisen oder die Erfüllung eines persönlichen Traumziels – dieses Programm soll das Reisen einfacher und für mehr Menschen zugänglich machen.



Die Online-Bewerbung startet im Anschluss an die IFA. Ausgewählte Teilnehmer erhalten neben technischer Ausrüstung auch praktische Unterstützung – und die Möglichkeit, ihre Reise mit einem weltweiten Publikum zu teilen.



Diese Kampagne geht weit über das bloße Aufladen von Geräten hinaus – es geht darum, Hürden abzubauen, damit Menschen mit Vertrauen und Leichtigkeit reisen können.



IFA 2025: Erleben, Entdecken, Mitgestalten



Auf der IFA 2025 lädt TESSAN Besucherinnen und Besucher dazu ein, mehr zu tun, als nur neue Produkte zu sehen: Testen Sie unsere Innovationen, geben Sie uns direktes Feedback – und gestalten Sie die Zukunft der Reistechnologie mit.



Besuchen Sie den TESSAN Innovation Hub in Halle 2.2, Stand 186, um unsere neuesten Geräte zu entdecken und das Team kennenzulernen, das hinter den Entwicklungen steht. Wir entwickeln Lösungen, die sich an den realen Bedürfnissen von Reisenden orientieren – und wir freuen uns auf Ihren Input.





Über TESSAN

TESSAN ist eine weltweit tätige Marke, die sich auf Ladelösungen für Zuhause und unterwegs spezialisiert hat. Zum Produktsortiment gehören unter anderem universelle Reiseadapter, digitale Steckdosenleisten, multifunktionale Wandsteckdosen sowie smarte Home-Geräte.



Geleitet vom Leitgedanken „The Journey Begins at Home" („Die Reise beginnt zu Hause") steht TESSAN für einfache, effiziente und sichere Technologien, die die Konnektivität und den Komfort im Alltag verbessern – und Ihre Reise vom eigenen Zuhause bis ans Ziel zuverlässig begleiten.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website sowie auf Facebok, X, Instagram und YouTube.





