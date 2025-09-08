Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Volvo B auf 'Neutral' - Ziel 298 Kronen

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Volvo zwar von 297 auf 298 schwedischen Kronen aufgestockt, die Papiere aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Daniela Costa liegt mit ihren operativen Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 um bis zu 10 Prozent unter dem Konsens und sieht folglich kaum noch Potenzial für die Aktien der Schweden. Mit Blick auf die Auslieferungen in der europäischen Lkw-Branche bleibt sie in ihrer am Montag vorliegenden Analyse skeptisch in Richtung 2026. Die schwache US-Auftragslage dürfte noch länger bremsen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Volvo B

