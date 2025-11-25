Trading-Chance Münchener Rück: Trendaktie aus Deutschland

Stabile Dividenden über mindestens 25 Jahre

Unser Research fördert interessantes zu Tage, wie wir finden. Denn wenn von über 62.000 Unternehmen, die weltweit börsengehandelt sind, gerade einmal 356 über 25 und mehr Jahre keine Dividenden-Senkung vorgenommen haben, ist dies offenbar eine Seltenheit und ein Qualitätsmerkmal. Unsere heutige Trading-Chance Münchener Rück hat die Dividende seit 34 Jahren nicht mehr gesenkt. Das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Erst Recht, wenn man bedenkt, dass gerade Rückversicherungen angesichts von Terroranschlägen und Naturkatastrophen in den letzten 30 Jahren vor erheblichen Herausforderungen standen.

Was macht Münchener Rück?

Zum Kerngeschäft der Münchener Rück, auch bekannt als Munich Re, zählen Insurance und Reinsurance. Im Bereich Insurance bietet Munich Re eine breite Palette an Versicherungsprodukten für Privat- und Firmenkunden an, darunter Lebens-, Kranken-, Sach- und Unfallversicherungen sowie spezialisierte Formen wie Kreditversicherung und Reiseversicherung. Im Sektor Reinsurance, der Rückversicherung, fungiert Munich Re als Rückversicherer für andere Versicherungsgesellschaften. Hierbei übernimmt das Unternehmen einen Teil der Risiken, die von den Erstversicherern gezeichnet wurden, um deren Risikoexposition zu diversifizieren und zu reduzieren. Dieser Bereich ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Versicherungswirtschaft, da er zur Stabilität des Finanzsystems beiträgt, indem Risiken auf eine größere Anzahl von Parteien verteilt werden. Ein weiteres Geschäftsfeld von Munich Re ist Asset Management, wo das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen für das eigene Anlageportfolio und für Dritte anbietet. Ziel ist es, die Kapitalanlagen zu sichern und zu mehren.

Fundamentale Kennzahlen unter der Lupe

Seit 2015 steigerte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 18,90 auf 47,10 Euro. Im gleichen Zeitraum entwickelte sich der Operative Cashflow von 26,08 auf 73 Euro je Anteilsschein. Die Verschuldung ist mit 2,65 Prozent minimal, was ein weiteres Qualitätsmerkmal darstellt. Die Netto-Marge ist derzeit bei 8,69 Prozent. An der Börse wird die Aktie gegenwärtig mit einem Kurs-/gewinn-Verhältnis von 11bewertet. Der langfristige Durchschnitt ist bei 12,7 gelegen. Auch diese Aktie ist demnach unterbewertet.

Konsolidierung in Mega-Trend

Nur eine sehr geringe Anzahl von Aktien haben derart geringe Schwankungen innerhalb eines Trends, wie sie die Münchener Rück Papiere seit 2022 aufweisen. Ein Trend, wie an der Schnur gezogen! Nach einer intensiven Trendphase, die praktisch ohne jegliche nennenswerte Korrektur ablief, konsolidiert der Kurs seit April dieses Jahres in einer Range seitwärts. Dabei liegt die untere Begrenzung in der Supportzone von 492 bis 514 Euro, während die obere Begrenzung durch den Widerstandsbereich bei 611 bis 615 Euro repräsentiert wird.

Antizyklische Käufe können an der beschriebenen Unterstützungszone vorgenommen werden, prozyklische Einstiege bieten sich an, wenn der Aktienkurs das bisherige Allzeithoch reißt und seinen starken Trend fortschreibt.

Münchener Rück ist einer der absoluten Top-Werte aus Deutschland und operiert nicht nur international, sondern hat auch Format und Klasse, wie wir es sonst eher von angelsächsischen Unternehmen kennen. Besonders imponiert uns, wie dieses Schlachtschiff durch die Krisen und stürmischen Zeiten der letzten zwei bis drei Jahrzehnte manövriert wurde. Nennenswerte Korrekturen gab es in dieser Zeit nur zwei: einmal die Baisse Anfang des Jahrtausends, und dann ein kurzer Rutsch am Beginn der Corona-Pandemie, der aber rasend schnell wieder ausgebügelt wurde.

Fazit

Eine solche Trendaktie gehört nach unserer Ansicht in jedes Depot. Trotz des weit fortgeschrittenen Bullenmarktes der Aktien insgesamt und des intensiven Trends der Münchener Rück Papiere selbst ist das Unternehmen sogar niedriger bewertet, als im langfristigen Durchschnitt. Minimale Schulden, eine stabile Marge und eine sehr positive Entwicklung von Gewinn und Operativem Cashflow runden das Bild ab. Auch bei dieser Aktie macht es Sinn, wie übrigens allgemein gültig, in mehreren kleinen Tranchen einzusteigen. So kann der Cost Average Effekt ausgenutzt werden. Nachfolgend stellen wir Ihnen ein geeignetes Produkt vor, mit dem Sie an einer potenziell positiven Entwicklung der Aktie partizipieren können.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Münchener Rück

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 456,569 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 540 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 6,28. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HD8G6S.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 615 Euro

Unterstützungen: 492 bis 515 Euro

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Münchener Rück

Basiswert Münchener Rück WKN HD8G6S ISIN DE000HD8G6S8 Basispreis 456,569 Euro K.O.-Schwelle 456,569 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 6,28 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

