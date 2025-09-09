Werbung ausblenden

Behörden: Rebellen töten mehr als 50 Menschen bei Beerdigung im Kongo

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kinshasa (Reuters) - Islamistische Rebellen haben Behördenvertretern zufolge mehr als 50 Menschen bei einer Beerdigung im Osten der Demokratischen Republik Kongo getötet.

Bei den Tätern habe es sich um Kämpfer der Aufständischengruppe ADF gehandelt, die Verbindungen zur radikal-islamischen IS-Miliz hat. Der Angriff sei Montagabend in der Provinz Nord-Kivu verübt worden. Die meisten Opfer seien mit Macheten umgebracht worden, sagte ein Vertreter der Lokalbehörden. Ein Militäroffizier sagte, die Totenzahl könne noch steigen, da noch einige Menschen vermisst würden.

Die ADF ist eine von mehreren Rebellengruppen im Kongo. Sie wird für eine ganze Reihe von Angriffen in der Region verantwortlich gemacht, bei denen zahlreiche Zivilisten getötet wurden.

(Büro Kongo, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
ASML, BitMine & Nebius: Drei Mega-Deals bewegen die Märkteheute, 12:59 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 08.09.2025
Dax nähert sich zum Wochenauftakt der 24.000er-Marke an - Gold mit Rekordgestern, 17:48 Uhr · onvista
Dax nähert sich zum Wochenauftakt der 24.000er-Marke an - Gold mit Rekord
Chartzeit Wochenausgabe 07.09.2025
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sind07. Sept. · onvista
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sind
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“
Dax Chartanalyse 09.09.2025
Dax setzt dynamisch zurück und hat weiteres Abwärtspotenzialheute, 11:14 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden