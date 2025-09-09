Werbung ausblenden

Clearway Capital verdankt die Unterstützung an der GZO-Gläubigerversammlung

EQS Group · Uhr
Lemongrass Communications AG / Schlagwort(e): Rechtssache
Clearway Capital verdankt die Unterstützung an der GZO-Gläubigerversammlung

09.09.2025 / 08:52 CET/CEST

Medienmitteilung

Clearway Capital bedankt sich bei den Gläubigern für die Unterstützung an der GZO-Gläubigerversammlung

Zürich, 9. September 2025Clearway Capital bedankt sich bei den 164 Gläubigern, die an der Gläubigerversammlung vom 8. September für die von Clearway eingebrachten Vorschläge gestimmt haben. Diese Gläubiger vertreten insgesamt Forderungen in geschätzter Höhe von rund 165 Millionen Schweizer Franken. Sie haben ein starkes Signal gesetzt, dass alternative Pläne erforderlich sind, um die erfolgreiche Restrukturierung der GZO AG sicherzustellen.

Clearway begrüsst, dass zwei der im Vorfeld vorgeschlagenen Kandidaten in den Gläubigerausschuss gewählt wurden. Damit werden die Finanzgläubiger die Mehrheit im neu gebildeten Ausschuss stellen und es wird gewährleistet, dass die Interessen der GZO-Kapitalgeber im laufenden Restrukturierungsprozess vertreten werden.

Clearway anerkennt zudem die Interessen der rund 250 GZO-Mitarbeitenden, die an der Versammlung vor Ort waren oder vertreten wurden und ihre Bedenken geäussert haben. Clearway wird sich weiterhin dafür einsetzen, in Zusammenarbeit mit sämtlichen Beteiligten eine ausgewogene und nachhaltige Lösung zu finden, die für alle Gläubiger akzeptabel ist. Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass die Interessen der Mitarbeitenden – die ihr Stimmrecht in Bezug auf den Nachlassvertrag nicht einbringen können – gewahrt bleiben.

Über ClearwayCapital:

Clearway Capital Partners ist ein Investmentfonds, der in a.o. Situationen auf dem westeuropäischen Markt investiert und als verantwortungsbewusster Eigentümer Wertsteigerungen erzielen möchte. Mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Rechte von Anlegern und der Gewährleistung einer fairen Behandlung aller Stakeholder setzt sich Clearway Capital aktiv für transparente und gerechte Unternehmensführung ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert für Anleger zu maximieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu bewirken.

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications AG

susanne.muehlemann@lemongrass.agency
+41 79 223 70 81

Kontakt für Investoren:

contact@gzo-bondholder.ch

