DAX tritt auf der Stelle – Anleger blicken auf politische Turbulenzen
Die Stimmung an den Märkten bleibt angespannt: Der DAX zeigt sich zum Auftakt richtungslos, während die US-Indikationen einen leichten Aufwärtston anschlagen. In Asien überwog hingegen Skepsis – der Nikkei gab spürbar nach. Anleger agieren vorsichtig, denn die Nachrichtenlage verspricht Bewegung.
Makroökonomischer Überblick:
In Paris sorgt ein politisches Beben für Schlagzeilen: Premierminister François Bayrou ist nach einer verlorenen Vertrauensfrage zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron steht nun unter Druck, rasch einen Nachfolger zu präsentieren, um Neuwahlen zu vermeiden – ein Szenario, das die Märkte nervös macht.
Auch aus Australien kamen gemischte Signale: Der NAB Business Confidence Index fiel im August auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten, was auf eine abnehmende Zuversicht in der Unternehmenswelt hindeutet. Immerhin legten die Geschäftskonditionen leicht zu, gestützt durch stabile Umsätze und höhere Beschäftigung.
Im Fokus:
Nebius Group erlebt einen Kurssprung in der Vorbörse. Grund ist ein milliardenschwerer Deal mit Microsoft: Der US-Softwaregigant sichert sich für 17,4 Milliarden Dollar GPU-Kapazitäten, um seine KI-Dienste auszubauen. Die Vereinbarung über fünf Jahre katapultiert Nebius in die Liga strategischer Infrastrukturpartner und unterstreicht den Wettlauf um Rechenleistung für generative KI.
Novartis hingegen zeigt sich vorbörslich kaum bewegt – trotz einer Übernahmeoffensive. Der Schweizer Pharmakonzern kauft die US-Biotechfirma Tourmaline Bio für rund 1,4 Milliarden Dollar. Mit dem Wirkstoff Pacibekitug, der in Phase-III-Tests geht, will Novartis seine Position im Bereich Herz-Kreislauf-Therapien stärken. Studienergebnisse deuten auf eine deutliche Senkung von Entzündungsmarkern hin, was den Zukauf strategisch attraktiv macht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5FYJ
|6,64
|23156,862741 Punkte
|37,79
|Open End
|Gold
|Bear
|UG5E6X
|19,57
|3875,422105 USD
|15,92
|Open End
|Gold
|Bear
|UG524W
|1,83
|3665,457204 USD
|8,88
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2LEH
|13,01
|25087,930454 Punkte
|7,73
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Bull
|UG8H2Y
|13,03
|44091,299204 Punkte
|29,68
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2025; 09:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|SAP SE
|Call
|HD9UR4
|1,20
|280,00 EUR
|6,02
|16.12.2026
|Broadcom Inc.
|Call
|UG2W8T
|3,94
|330,00 USD
|4,7
|14.01.2026
|DAX®
|Put
|UG8754
|2,68
|24000,00 Punkte
|55,75
|12.09.2025
|SAP SE
|Call
|UG5787
|1,69
|260,00 EUR
|5,48
|16.12.2026
|Cintas Corp.
|Call
|UG9CDM
|1,29
|215,00 USD
|6,51
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2025; 09:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|NVIDIA Corp.
|Long
|UG87T0
|3,71
|151,517762 USD
|10
|Open End
|Broadcom Inc.
|Long
|HD6FSQ
|8,89
|259,306204 USD
|4
|Open End
|Apple Inc.
|Long
|HD2N4Y
|9,62
|158,631592 USD
|3
|Open End
|Nio Inc.
|Long
|HD4YSM
|3,73
|4,114499 USD
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG59V3
|4,87
|1492,796823 EUR
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2025; 09:15 Uhr;
