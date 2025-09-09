EQS-News: ARTCLINE gibt Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro bekannt

EQS-News: Artcline GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

ARTCLINE gibt Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro bekannt



09.09.2025 / 10:00 CET/CEST

ARTCLINE GmbH schließt Wandeldarlehen in Höhe von 5 Millionen Euro erfolgreich ab

Finanzierung sichert vollständige Rekrutierung und Auswertung der laufenden klinischen ReActIF-ICE-Studie

Webinar mit operativem und strategischem Update am 29. September 2025 angekündigt

Rostock, 09. September 2025 – ARTCLINE, ein biomedizinisches Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung neuer Immunzell-Therapien zur Behandlung von septischem Schock, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro bekannt. Die Finanzierung über Wandeldarlehen erfolgte sowohl durch neue als auch mit starker Unterstützung der bestehenden Investoren.

Die Mittel dienen dem Abschluss und der Auswertung der laufenden randomisierten, kontrollierten Multicenter-Studie ReActIF-ICE (NCT05442710), sowie der Vorbereitung der Markteinführung. Ziel der Studie ist es, den klinischen Nutzen des von ARTCLINE entwickelten, patentierten extrakorporalen ARTICE®-Therapieverfahrens für die Behandlung der Immunfehlfunktionen bei septischem Schock zu validieren.

Dirk Hessel, Geschäftsführer der ARTCLINE GmbH, kommentierte: „Wir freuen uns über das große Vertrauen unserer Investoren in dieser entscheidenden Entwicklungsphase des Unternehmens. Die Finanzierung sichert die Finalisierung und Auswertung der ReActIF-ICE-Studie, deren Abschluss im ersten Quartal 2026 erwartet wird. Die Ergebnisse dieser wichtigen Studie in einer hochkomplexen Indikation mit großem ungedecktem medizinischem Bedarf werden von der medizinischen Fachwelt, Patienten und Angehörigen mit Ungeduld erwartet.“

Dr. med. Jens Altrichter, Geschäftsführer und Gründer der ARTCLINE GmbH, ergänzte: „Sepsis zählt zu den weltweit führenden Todesursachen – jeder fünfte Todesfall ist darauf zurückzuführen. Während Patienten die erste Phase des septischen Schocks meist überstehen, führt die anschließende Immundysfunktion häufig zu tödlichen Sekundärinfektionen oder Organversagen. Genau hier setzt das ARTICE®-Therapieverfahren an: Die Immunzellen gesunder Spender sollen das gestörte Immunsystem von Patienten mit septischem Schock entlasten und regenerieren. Dies verschafft ARTCLINE eine klare Alleinstellung gegenüber den derzeit verfügbaren Therapieoptionen.“

Webinar-Ankündigung

ARTCLINE veranstaltet am 29. September 2025 ein Webinar für interessierte Investoren und Pressevertreter, in dem das ARTICE®-Therapieverfahren in moderne Behandlungskonzepte beim septischen Schock eingeordnet wird. Darüber hinaus wird der therapeutische Ansatz, die aktuellen Fortschritte der laufenden klinischen ReActIF-ICE-Studie, der Stand der Unternehmensfinanzierung sowie der strategische Ausblick vorgestellt.

Über die ARTCLINE GmbH

Die ARTCLINE GmbH entwickelt innovative Therapieverfahren für die Intensivmedizin. Den Schwerpunkt bildet ein neuartiges immunzellbasiertes extrakorporales Verfahren zur Behandlung von septischem Schock – eine der großen Herausforderungen für die globalen Gesundheitssysteme.

Bei dem von Immunologen und Dialysespezialisten entwickelten Therapieverfahren ARTICE® werden allogene Immunzellen von gesunden Spendern eingesetzt, um vorübergehend Teilfunktionen des gestörten Patienten-Immunsystems zu übernehmen und dieses zu reaktivieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.artcline.de, folgen Sie uns auf LinkedIn oder kontaktieren Sie uns unter info@artcline.de.

Kontakt:

ARTCLINE GmbH

Dirk Hessel, Geschäftsführer

dirk.hessel@artcline.de



Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer / Julia von Hummel

Telefon: +49-89-210228-0

artcline@mc-services.eu

