Leapmotor will bei Absatz zu Partner Stellantis aufschließen

München (Reuters) - Der chinesische Elektroautobauer Leapmotor will bei seinem weltweiten Absatz in die Größenordnung seines Geschäftspartners Stellantis vorrücken.

Leapmotor-Chef Zhu Jiangming sagte der Nachrichtenagentur Reuters auf der Automesse IAA in München, binnen eines Jahrzehnts strebe sein Unternehmen weltweite Verkäufe von vier Millionen Fahrzeugen an. Schon 2026 sollten es eine Million werden. "Wir sind mitten auf dem Weg", sagte Zhu, der das Unternehmen vor einem Jahrzehnt gegründet hat. "Der überwiegende Teil des Absatzwachstums wird aus dem Ausland kommen, weil wir dort das größte Potenzial sehen." 2024 hatte Leapmotor knapp 300.000 Autos verkauft.

Bei einem Absatz von vier Millionen Autos pro Jahr würde Leapmotor in die Riege der zehn größten Autobauer weltweit aufrücken und läge nur knapp hinter seinem Geschäftspartner Stellantis. Der Opel-Mutterkonzern hatte im Oktober 2023 einen Anteil von gut einem Fünftel an Leapmotor übernommen und sich das Recht gesichert, Leapmotor-Elektroautos außerhalb Chinas zu fertigen und zu verkaufen.

