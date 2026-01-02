W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Elektroautohersteller

Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätBatterien
Quelle: Nadezda Murmakova/Shutterstock.com

Die Tesla-Auslieferungen sind im vergangenen Quartal nach dem Ende von Elektroauto-Subventionen in den USA deutlich gefallen. Sie sanken im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 418.227 Fahrzeuge, wie der von Elon Musk geführte Autobauer am Freitag mitteilte.

