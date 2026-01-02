W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Chinesischer Rivale BYD dürfte Tesla als weltweit größter E-Autobauer überholen

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätBatterien
SHENZHEN (dpa-AFX) - Der chinesische Autobauer BYD dürfte 2025 den Branchenpionier Tesla als weltweit größten E-Autobauer überholt haben. Im vergangenen Jahr wurden rund 4,6 Millionen Pkw ausgeliefert, davon knapp 2,3 Millionen reine E-Autos, wie die Chinesen am Donnerstag in Shenzhen mitgeteilt hatten.

Die Gesamtauslieferungszahl entspricht einem Anstieg um 7,7 Prozent zum Vorjahr sowie dem vom Unternehmen im September gesenkten Jahresziel. Die Zahl der verkauften E-Autos zog im vergangenen Jahr um 28 Prozent an.

Im Dezember wurden 420.398 Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang um rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei den reinen E-Autos lag der Rückgang im Dezember bei rund acht Prozent auf etwas mehr als 190.000 Stück.

Tesla dürfte am Freitag Absatzzahlen mitteilen. Laut einem von Tesla veröffentlichen Konsens dürfte der Elektroautobauer im vierten Quartal rund 422.850 Fahrzeuge ausgeliefert haben, was einem Rückgang um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Bloomberg erfasste Branchenexperten rechnen im Mittel mit einem Rückgang um elf Prozent. Der Jahresabsatz dürfte bei gut 1,6 Millionen Fahrzeugen liegen.

BYD und seine Wettbewerber stehen im neuen Jahr unter zunehmendem Druck, da Peking einige Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen zurückfährt. Zudem verschärft eine Flut neuer Modelle den Wettbewerb auf dem heimischen Markt, während Handelsbarrieren Expansionsbestrebungen ins Ausland erschweren./err/mis/zb

