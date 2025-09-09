Werbung ausblenden

Nach Anschlag in Jerusalem - Häuser von Tätern sollen zerstört werden

Reuters · Uhr
Jerusalem (Reuters) - Nach dem Anschlag in Jerusalem mit sechs Toten hat Israel am Dienstag die Zerstörung der Häuser der beiden palästinensischen Attentäter angeordnet.

Zudem sollen Hunderte ihrer Angehörigen und Dorfbewohner ihre Arbeitserlaubnis verlieren. Verteidigungsminister Israel Katz habe Sanktionen gegen die Familien der Angreifer und die Bewohner der beiden Dörfer angeordnet, hieß es in einer Erklärung. Jedes ohne Genehmigung errichtete Gebäude in den beiden Ortschaften solle abgerissen werden. Zudem werde 750 Menschen die Arbeitserlaubnis für Israel entzogen.

Die beiden Männer aus dem besetzten Westjordanland hatten am Montag an einer Bushaltestelle am Rande Jerusalems das Feuer eröffnet und sechs Menschen getötet. Sie selbst wurden am Tatort getötet. Israel bezeichnet die Zerstörung der Häuser von Angehörigen von Attentätern als Abschreckung für künftige Anschläge. Palästinenser und Menschenrechtsgruppen sehen darin jedoch eine Form der Kollektivstrafe, die nach internationalem Recht verboten ist.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen Bewohner Ost-Jerusalems unter dem Verdacht fest, den Angreifern geholfen zu haben. Der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, kündigte zudem an, die Liste der Gemeinden zu erweitern, in denen Israelis eine Lizenz zum Tragen von Waffen erhalten können. "Bei dem schrecklichen Anschlag hat sich erneut bewiesen, dass Schusswaffen Leben retten", sagte er.

(Bericht von Steven Scheer; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

