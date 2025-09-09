USA korrigieren Stellenaufbau des Vorjahres massiv nach unten

Der US-Arbeitsmarkt zeigt weitere Anzeichen von Schwäche. Der Aufbau von Stellen im Vorjahr ist nach einer Revision deutlich niedriger als erwartet ausgefallen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Darüber berichtete das US-Börsenportal "CNBC".

Für die zwölf Monate bis März 2025 wurde die Zahl der Stellen um 911.000 nach unten korrigiert, so die vorläufige Revision des zuständigen Amts für Arbeitsmarktstatistik (BLS). Analysten an der Wall Street hatten mit 600.000 bis zu einer Million weniger Stellen gerechnet. Bei vorigen Revisionen wurde die Zahl ebenfalls deutlich nach unten korrigiert, wenngleich sich die Korrekturen bei einer Erwerbsbevölkerung von rund 171 Millionen Personen nur in Nachkommastellen auswirken.

Nichtsdestotrotz deuten die Daten an, dass der US-Arbeitsmarkt seit geraumer Zeit schwächelt. Die jüngsten Beschäftigungszahlen fielen ebenfalls relativ mager aus - im Juni, Juli und August wuchs die Zahl der neuen Beschäftigten im Schnitt nur um 29.000, unter dem Niveau, um die Arbeitslosenquote konstant zu halten, so "CNBC".

Ohnehin erhitzen die BLS-Daten die Gemüter der Entscheider in Washington. US-Präsident Donald Trump feuerte die Chefin der Behörde, Erika McEntarfer, nach enttäuschenden Zahlen im Monat Juli. Eine Revision dieser Monatszahlen wiederum ergab sogar einen Verlust von 13.000 Arbeitsstellen, der erste Wegfall von Stellen seit Dezember 2020.