Auch Merz nennt israelischen Angriff in Doha inakzeptabel

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den israelischen Angriff auf führende Hamas-Vertreter in Katar verurteilt.

Die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars durch den heutigen israelischen Angriff sei nicht akzeptabel, zitierte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Dienstag Merz, der mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani telefoniert habe. Merz habe dabei die Vermittlungsbemühungen Katars um einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung der Hamas-Geiseln gewürdigt. Der Krieg dürfe sich nicht auf die gesamte Region ausweiten. Die Bundesregierung stehe dazu auch in engem Kontakt mit der israelischen Regierung.

