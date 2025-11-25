Träger Handelsstart - Thyssenkrupp-Nucera-Aktie fällt

Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag knapp eine Stunde nach Handelsbeginn weitgehend stabil präsentiert. Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei sich US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll zeigt.

Der Dax stieg gut eine Stunde nach Handelsstart um circa 0,1 Prozent auf 23.269 Punkte. Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, dürfte dem Dax damit weiter verwehrt bleiben. Die Linie gilt unter Investoren als längerfristiger Trendindikator.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstagmorgen um etwa 0,1 Prozent abwärts auf 28.602 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann fast 0,3 Prozent.

Thyssenkrupp-Nucera-Aktie fällt - Schwacher Ausblick

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera enttäuscht etwa eine Stunde nach Handelsbeginn die Anleger mit seinen Zahlen und dem Ausblick. Auf Xetra sackte der Kurs des SDax-Mitglieds um zuletzt 6,1 Prozent auf 7,64 Euro ab. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Wertpapiere circa 1,0 Prozent.

Die Aktien tendieren damit in Richtung des Rekordtiefs, das mit 6,86 Euro aus dem April stammt. Das Jahresminus würde mit diesem Abschlag auf mehr als 30 Prozent anwachsen - und dies nur sieben Wochen, nachdem die Aktien mit 11,90 Euro ein Hoch seit eineinhalb Jahren erreicht hatten.

Nucera hatte am Vorabend nach Börsenschluss enttäuschende Eckdaten vorgelegt für das Geschäftsjahr, das per Ende September zu Ende ging. Schwerwiegender als das ist laut dem Citigroup-Experten Martin Wilkie jedoch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, in dem sich der Erlös zwischen 500 und 600 Millionen Euro bewegen soll.

Diese Spanne liege etwa ein Viertel unter dem Analystenkonsens, erwähnte der Experte. Er wies dabei auch auf die Aussage des Unternehmens hin, dass das Marktumfeld für grünen Wasserstoff herausfordernd bleibe.

Conti profitiert von Jefferies-Kaufempfehlung

Die Aktie von Continental profitiert heute von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies. Gut eine Stunde nach Handelsstart stieg der Kurs des Reifenkonzerns zuletzt auf Xetra um etwa 1,4 Prozent auf 63,62 Euro.

Jefferies-Analyst Michael Aspinall stufte Conti von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte sein Kursziel von 70 auf 75 Euro. Damit tauschte er seine Präferenz zugunsten der Hannoveraner, da er gleichzeitig die Papiere des Wettbewerbers Pirelli von "Buy" auf "Hold" heruntersetzte.

Der Experte sieht die Markterwartungen für Conti im kommenden Jahr gut untermauert. Mögliches Aufwärtspotenzial ergebe sich aus der geplanten Abspaltung der Kunststofftechnik-Tochter Contitech. Konkurrent Pirelli sei zwar wegen seiner langfristigen Wachstumsaussichten werthaltig, doch auf kurze Sicht seien die Kurstreiber für Continental und auch für Michelin offensichtlicher, so Aspinall.

