Anleger werden wieder vorsichtiger - FMC-Aktie rutscht deutlich ab

Der Dax ist am Dienstag in einem schwachen Börsenumfeld unter Druck geraten. Gut eine Stunde nach Handelsstart büßte der deutsche Leitindex 1,4 Prozent auf 23.789 Punkte ein. Damit entpuppte sich der freundliche Wochenstart nach der vorangegangenen Schwächephase erst einmal als Strohfeuer.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor etwa 1,4 Prozent auf 29.425 Punkte, und für den Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 ging es um knapp 1,2 Prozent bergab.

Schon am Montag war der Dax an der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie abgeprallt und hatte nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet. Nun drückten neue Nachrichten zum wichtigen Chip-Hersteller Nexperia, der zum chinesischen Konzern Wingtech gehört, auf die Stimmung.

Nachdem die Niederlande Nexperia Ende September unter ihre Kontrolle gestellt hatte, hatte China die Ausfuhr von Chips aus den Nexperia-Werken in China gestoppt. Zu Wochenbeginn gab es Entspannungssignale in dem Konflikt. Doch nun forderte China die Niederlande auf, ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einstellen und eine konstruktive Lösung für den Streit finden.

Nemetschek-Aktie weiter unter Druck

Nach hohen Kursverlusten seit August haben die Aktien von Nemetschek am Dienstag die Chance auf eine Stabilisierung. Doch die Quartalsbilanz des Software-Entwicklers führte etwa eine Stunde nach Handelsbeginn zu einem Verlust von circa ein Prozent auf 99,05 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuvor hatten die Papiere vom Zwischenhoch bei 138,50 Euro fast 30 Prozent eingebüßt.

Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Joseph George von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das sollte am Markt gut aufgenommen werden. Gleichzeitig begrenze aber der unveränderte Ausblick des Unternehmens höhere Marktschätzungen.

FMC-Aktie rutscht deutlich ab

Bei Fresenius Medical Care (FMC) zeichnet sich eine negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen ab. Auf der Handelsplattform Xetra verloren die Aktien des Dialyseanbieters am Dienstag etwa eine Stunde nach Handelsstart um circa 5,9 Prozent.

Elmos Semiconductor profitieren von angehobenem Cashflow-Ziel

Das angehobene Ziel für den freien Barmittelzufluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung haben der Aktie von Elmos Semiconductor am Dienstag Auftrieb gegeben. Das Papier des Chipherstellers gewann etwa eine Stunde nach dem Handelsbeginn etwa fünf Prozent auf 83,50 Euro und machte damit seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage nahezu wett.

Ein Händler sprach von einem "insgesamt positiven bis gemischten Zahlenwerk". So hätten die wichtigsten Kennziffern im dritten Quartal etwas unter den Konsensschätzungen gelegen, die Margen aber seien okay. Denn dass Elmos seine Margenprognose für 2025 an das untere Ende der bislang angegebenen Spanne angepasst habe, sei vom Konsens weitgehend erwartet worden.

Positiv sei vor allem, dass Elmos sein FCF-Ziel für das laufende Jahr deutlich um drei Prozentpunkte angehoben habe. Das signalisiere "Zuversicht in die Normalisierung des Auftragseingangs und in ein starkes viertes Quartal".

(mit Material von dpa-AFX)