EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Stefan Menz, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.09.2025 / 12:35 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Menz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|3912007QEOQAHN2Q1739
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1MMEV4
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,67 EUR
|3.517,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,6700 EUR
|3.517,5000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TRADEGATE EXCHANGE
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
|Senckenberganlage 21
|60325 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://tpgholding.com/
|Ende der Mitteilung
100600 11.09.2025 CET/CEST