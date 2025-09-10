IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem will mit weiterer Zertifizierung punkten

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem will mit weiterer Zertifizierung punkten

De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie ist derzeit in der heißen Phase, die WaterMark-Zertifizierung zu erhalten. Die Chancen stehen gut, dass wir in den kommenden Monaten dieses wichtige Qualitätssiegel auf unsere Membrantechnologie erhalten, verrät Firmenchef Andreas Kröll. Im Vorjahr hatte De.mem bereits die so genannte NSF-Zulassung für den US-Markt auf seine Produkte bekommen. Die WaterMark-Zertifizierung bezieht sich nun auf den Heimatmarkt Australien und stellt ein weiteres wichtiges Aushängeschild für die Qualität der De.mem Produkte im Haushaltsfilterbereich dar.

Für das junge Unternehmen ist das ein bedeutender Schritt, nach ausgiebiger Prüfung ein weiteres Siegel für den Bereich Haushaltswasserfilter zu bekommen. Dabei geht es weniger um Prestige als um - ganz simpel - wirtschaftliche Hintergründe. Die Watermark-Zertifizierung ist ein weiterer wichtiger Baustein für mehr Umsatz- und Gewinnwachstum im Heimatmarkt, erklärt Firmenchef Andreas Kröll.

Wann genau das Unternehmen mit Sitz in Australien und Singapur das Siegel erhalten wird, steht zwar noch nicht fest. Die notwendigen Tests und Prüfungen für die Zertifizierung hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten bestanden. Es sei damit zu rechnen, dass das Siegel binnen der nächsten sechs Monate verliehen werde, so Kröll.

De.mem rechnet mit erheblichem Umsatzpotenzial für seine Produkte in Australien. Der australische Markt fuer Wasserfilter wird auf rund 1,2 Mrd. USD pro Jahr geschätzt (Quelle: imarc).

Mit Watermark-Siegel Marktchancen nutzen

Denn mit der neuen Zertifizierung will De.mem nicht nur am australischen Markt punkten. Zertifizierungen sind generell ein absolutes Aushängeschild und werden weltweit als Qualitätsmerkmal anerkannt, erklärt Firmenchef Andreas Kröll.

Das erklärt die enormen Marktchancen, die die Zertifizierung mit sich bringt. So soll auch nach den ersten beiden Jahren der Umsatz des Unternehmens weiterwachsen und dabei insbesondere der Markt in Asien ins Visier genommen werden. Dort gibt es den größten Anteil am weltweiten Bedarf für Haushalts-Wasserfiltersysteme. De.mem führt bereits Studien bzw. Produkttests mit potenziellen Kunden in Indonesien durch und ist in Gesprächen mit möglichen Partnern in Indien.

Für das künftige Marktwachstum bezieht sich De.mem auf Studien, die von einem weltweiten jährlichen Zuwachs bei der notwendigen Haushaltsfiltration von rund 10 Prozent bis 2030 ausgehen. In diesem stark wachsenden Markt sind wir bereits jetzt gut aufgestellt und zuversichtlich weiter wachsen zu können, erklärt Firmenchef Andreas Kröll.

WaterMark im Fokus

Die WaterMark-Zertifizierung ist für De.mem das Ticket für den Zugang zum australischen Markt.

Der Prozess für das neue Siegel soll nach Auskunft des Unternehmens in rund sechs Monaten abgeschlossen werden. De.mems Technologie wird in diesen langwierigen Verfahren eingänglich geprüft, beispielsweise um zu zeigen, dass die Filtertechnologie in der Lage ist, Kontaminierungen aus dem Wasser zu filtern, so dass dieses anschließend beste Trinkwasserqualität hat und keinerlei gesundheitliche Bedenken bei der Nutzung des Wassers im Haushalt bestehen.

Neuartige Wasserfilter für Privathaushalte sind in Australien gefragt, denn dort treten aufgrund veralteter Leitungsinfrastruktur häufig Probleme mit der Wasserqualität auf. Gleichzeitig haben private Haushalte in der Regel nur recht wenig Platz. Das neue System, für das De.mems Membran die Schlüsselkomponente ist, kann mit seiner kompakten Größe problemlos im Keller oder unter der Küchenspüle auf einfache Art installiert werden.

Der National Construction Code (NCC) schreibt vor, dass alle Sanitär- und Entwässerungsprodukte, die in der WaterMark-Produktliste aufgeführt sind, WaterMark-zertifiziert sein müssen. Sie müssen vor der Installation zertifiziert sein und von einem zugelassenen Sanitärinstallateur installiert werden.

Somit ist zwar in Australien der Verkauf und Kauf von nicht WaterMark-zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsprodukten erlaubt. Wenn jedoch der Produkttyp in der Produktliste aufgeführt ist, aber nicht WaterMark-zertifiziert ist, darf ein zugelassener Sanitärinstallateur ihn nicht installieren.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Kunden vor dem Kauf und der Installation auf das WaterMark-Siegel auf den Produkten und Verpackungen achten. Nur so ist sicher, dass diese Produkte zertifiziert und für den Gebrauch auch zugelassen sind. Daher ist die Zertifizierung für De.mems weiteren Erfolg im Haushaltsfiltermarkt äußerst wichtig.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

