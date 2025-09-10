OTS: X-IT GmbH / X-IT GmbH und delaware Germany bündeln Kräfte für ...

X-IT GmbH und delaware Germany bündeln Kräfte für ESG-Expertise mit Fokus auf EUDR Losheim am See/Zweibrücken (ots) - Die X-IT GmbH, Beratungspartner für ESG und digitale Transformation, und die delaware Germany GmbH, Teil des internationalen Technologieunternehmens delaware mit über 5.000 Mitarbeitenden, haben eine strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist es, Unternehmen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) sowie weiterer ESG-Themen mithilfe der osapiens-Plattform zu unterstützen. Die Zusammenarbeit verbindet komplementäre Stärken: X-IT bringt tiefgreifende ESG-Expertise und Projekterfahrung in der Implementierung des osapiens HUB ein, während delaware für die nahtlose Integration in SAP-Systeme sorgt und langjährige Kundenbeziehungen, Marktzugang und internationale Reichweite einbringt. Erste gemeinsame Projekte sind bereits in Vorbereitung. Timo Klemm , Chief Sales & Marketing Officer (CSMO) der X-IT GmbH: "Mit delaware gewinnen wir einen starken Partner, der uns Zugang zu Branchen eröffnet, in denen wir bislang nicht aktiv waren - insbesondere Druck und Verpackung, aber auch in der verarbeitenden Industrie mit Schwerpunkt auf den Papier-, Kunststoff-, Metall- und Textilbereich. Wir bringen unsere ESG- und EUDR-Expertise ein, während delaware als SAP Platinum Partner seine starke Marktposition und jahrzehntelange SAP-Erfahrung einbringt." Guido Eckhardt , Partner bei delaware Germany: "Viele unserer Kunden stehen vor großen ESG- und EUDR-Herausforderungen. Mit X-IT haben wir nun einen Partner, der Projekterfahrung auf Basis der osapiens-Plattform und ESG-Expertise mitbringt. Gemeinsam schließen wir eine zentrale Lücke, indem wir die Datenherkunft aus SAP sicherstellen und Lösungen optimal anbinden." Über X-IT GmbH Die X-IT GmbH mit Sitz in Losheim am See ist ein auf digitale Transformation, ESG-Expertise und mobile Instandhaltung spezialisiertes Beratungshaus. Über delaware Germany GmbH delaware ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden in über 20 Ländern. Die delaware Germany GmbH mit Sitz in Zweibrücken ist aus Dr. Lauterbach & Partner hervorgegangen. Pressekontakt: Timo Klemm, mailto:timo.klemm@x-it-service.de Helen Pfaff, mailto:helen.pfaff@delaware.pro Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180747/6114593 OTS: X-IT GmbH