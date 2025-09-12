Emission frühzeitig abgeschlossen – Fundamenta Group Investment Foundation blickt mit der Anlagegruppe «Swiss Real Estate» optimistisch in die Zukunft

Fundamenta Group Investment Foundation / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalerhöhung

MEDIENMITTEILUNGZug, 12. September 2025

8. Emission mit einem Gesamtvolumen von CHF 200 Mio. abgeschlossen

Die Fundamenta Group Investment Foundation hat ihre 8. Emission vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. Mit Zeichnungen im Umfang von CHF 200 Millionen wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Der kontinuierliche Kapitalzufluss und das anhaltende Interesse der mittlerweile 175 Anlegerinnen und Anleger wird als Zeichen des Vertrauens in die Strategie und in die Arbeit der Fundamenta Group Investment Foundation gewertet.

Die 8. Emission markiert für die Fundamenta Group Investment Foundation einen bedeutenden Meilenstein, zumal kürzlich die Milliardengrenze beim Anlagevolumen überschritten wurde. «Diese Kapitalerhöhung schafft eine überaus solide Basis für die weitere Entwicklung der Stiftung», sagt Ricardo Ferreira, Geschäftsführer der Fundamenta Group Investment Foundation. «Auch wenn das Marktumfeld komplex und von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt ist, sehen wir darin zugleich attraktive Chancen. Wir verfolgen daher eine klare Strategie, die auf gezielte Akquisitionen, Investitionen in unsere laufenden Entwicklungsprojekte sowie ein aktives Asset Management setzt, um nachhaltiges Wachstum und eine langfristige Wertsteigerung für unsere Anleger sicherzustellen.»

Das Immobilienportfolio der Anlagegruppe «Swiss Real Estate» umfasst per 30. Juni 2025 insgesamt 52 Liegenschaften, darunter 47 Bestandsliegenschaften und fünf Entwicklungsprojekte (Bestand/Neubau). Der Bilanzwert des gesamten Immobilienportfolios beträgt per 30. Juni 2025 CHF 1 032 Mio.

Ausblick: Fundamenta Vorsorge-Forum Am 11. Dezember 2025 lädt die Fundamenta Group Investment Foundation zum traditionellen und exklusiven Expertenanlass ein. Das Vorsorge-Forum findet im Zunfthaus zur Saffran in Zürich unter dem Titel «Immobilien im Umbruch – Investieren zwischen Bestand und Neubau» statt. Diskutiert wird unter anderem, wie die Balance zwischen ökologischer Transformation, wirtschaftlicher Rentabilität und regulatorischer Realität im Schweizer Immobilienmarkt gelingen kann. Zu den Referenten zählen Kees Christiaanse, emerierter Professor für Architektur und Städtebau am Institut für Städtebau der ETH Zürich und Dr. Robert Weinert, Head Research bei Wüest Partner AG.

Weitere Informationen zum Vorsorge-Forum finden Sie hier.

Ricardo Ferreira, Geschäftsführer T: +41 41 444 22 21

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats T: +41 44 590 20 12

Fundamenta Group Investment Foundation Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der Anlagestiftung mit der Swiss Prime Site Solutions AG von einem ganzheitlichen Kompetenzzentrum. Die Swiss Prime Site Solutions AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG und verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

Fundamenta Group Investment Foundation, Poststrasse 4a, 6300 Zug

Asset Manager: Swiss Prime Site Solutions AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug



Fundamenta Group Investment Foundation
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz

