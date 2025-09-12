Werbung ausblenden

EQS-DD: Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Bernd Ullrich, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.09.2025 / 10:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Ullrich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Direct Report

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Norddeutsche Landesbank Girozentrale

b) LEI

DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000NLB5FS7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
100,00 EUR50.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
100,00 EUR50.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Friedrichswall 10
30159 Hannover
Deutschland
Internet:www.nordlb.de
