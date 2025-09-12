EQS-DD: Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Bernd Ullrich, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.09.2025 / 10:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Ullrich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Direct Report
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Norddeutsche Landesbank Girozentrale
b) LEI
|DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000NLB5FS7
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|100,00 EUR
|50.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|100,00 EUR
|50.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Norddeutsche Landesbank Girozentrale
|Friedrichswall 10
|30159 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.nordlb.de
