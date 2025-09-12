EQS-DD: Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Bernd Ullrich, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.09.2025 / 10:48 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Ullrich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Direct Report

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Norddeutsche Landesbank Girozentrale

b) LEI

DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000NLB5FS7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100,00 EUR 50.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100,00 EUR 50.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

