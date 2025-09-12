Werbung ausblenden
Übernahmepoker

Sabadell empfiehlt Aktionären Ablehnung des Übernahmeangebots von BBVA

Madrid (Reuters) - Der Verwaltungsrat der spanischen Bank Sabadell empfiehlt seinen Aktionären, das feindliche Übernahmeangebot des Konkurrenten BBVA abzulehnen.

Die Offerte liege unter der Bewertung von Sabadell, teilte die Bank am Freitag mit. BBVA bietet eine neu ausgegebene Stammaktie und 0,70 Euro in bar für je 5,5483 Stammaktien von Sabadell. Reuters-Berechnungen auf Basis der Schlusskurse vom Donnerstag zufolge wird Sabadell damit mit rund 15,3 Milliarden Euro bewertet.

Die Einschätzung des Verwaltungsrats ist nur eine Empfehlung. Sie könnte jedoch für die breit gestreuten Aktionäre von Sabadell ein wichtiger Anhaltspunkt sein, bevor diese über die Annahme des Angebots entscheiden.

BBVA hatte Anfang der Woche das Angebot für Sabadell offiziell bekanntgegeben. Damit begann die Annahmefrist, die bis zum 7. Oktober läuft. Die Ergebnisse des Angebots werden für den 14. Oktober erwartet. Die Großbank will mit der Übernahme die zweitgrößte spanische Bank mit einer Bilanzsumme von rund einer Billion Euro im Heimatmarkt schaffen.

