Trump: Festnahme im Fall des erschossenen Aktivisten Kirk

Washington (Reuters) - Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk ist laut US-Präsident Donald Trump ein Tatverdächtiger gefasst worden.

"Ich glaube, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag dem Sender Fox News. Der Verdächtige befinde sich in Polizeigewahrsam. Eine Person, die den Mann kenne, habe ihn angezeigt.

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor rund 3000 Menschen an einer Universität im Bundesstaat Utah auf dem Podium mit einem Schuss getötet worden. Kirk war einflussreicher konservativer Aktivist und Unterstützer Trumps. Nach der Tat war mit Bildern von Überwachungskameras nach einem Verdächtigen gefahndet worden.

Trump hatte die Tat auf die politische Polarisierung in den USA zurückgeführt. Er hatte zudem angeordnet, bis Sonntag die US-Flaggen zu Ehren von Kirk auf Halbmast zu setzen. Zahlreiche Politiker sowohl der Demokraten als auch der Republikaner hatten die Tat verurteilt. Einige Vertreter des rechtskonservativen Spektrums in den USA hatten unmittelbar die politische Linke für das Attentat verantwortlich gemacht. Auch nach der Festnahme des Verdächtigen am Freitag gibt es weiterhin keine Erklärungen dazu, was das Motiv des Schützen gewesen sein könnte.

Kirk war der Gründer der rechtskonservativen Studentenorganisation Turning Point USA. Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen in den USA haben immer wieder zahlreiche Menschen angezogen. Kirk gehörte zu einem Netzwerk von Trump-nahen, konservativen Influencern, die halfen, die Agenda des Präsidenten zu verbreiten. Er griff regelmäßig etablierte Medien an und befasste sich oft in provokantem Stil mit Kulturkampfthemen wie Migration, Gender und ethnischer Herkunft. Er hatte 5,3 Millionen Follower auf der Plattform X und moderierte einen beliebten Podcast sowie eine Radiosendung. Zudem war er zuletzt Co-Moderator der Sendung "Fox & Friends" des konservativen US-Senders Fox News.

(Bericht von Andrea Shalal, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Ralf Banser)