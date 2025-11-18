Rheinmetall plant groß - Lockheed Martin und Oracle in den Schlagzeilen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall - Neue Ziele, große Pläne

Rheinmetall präsentiert seine langfristige Vision bis 2030 – mit klaren Wachstumsambitionen, neuen Geschäftsfeldern und einem deutlichen Anspruch bei Umsatz und Profitabilität. Welche Perspektiven sich daraus ergeben, klären wir live.

Lockheed Martin - Großauftrag aus Deutschland

Ein neues System für die Marine sorgt für Aufmerksamkeit. Warum die Bestellung wichtig ist und welche Perspektiven sich daraus ergeben könnten, erklärt Martin im Stream.

Oracle - Der OpenAI-Deal verliert an Glanz

Ein Milliardenprojekt steht plötzlich in einem neuen Licht. Die Marktreaktionen sind deutlich - doch was steckt wirklich hinter der Bewertung und der veränderten Wahrnehmung?