Rheinmetall plant groß - Lockheed Martin und Oracle in den Schlagzeilen
In der heutige Sendung geht es um: RTL, SFC Energy, Fraport, Delivery Hero, Rheinmetall, Invesco China Technology ETF, Archer Aviation, Applied Materials, Amazon, Lockheed Martin und Oracle.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Rheinmetall - Neue Ziele, große Pläne
Rheinmetall präsentiert seine langfristige Vision bis 2030 – mit klaren Wachstumsambitionen, neuen Geschäftsfeldern und einem deutlichen Anspruch bei Umsatz und Profitabilität. Welche Perspektiven sich daraus ergeben, klären wir live.
Lockheed Martin - Großauftrag aus Deutschland
Ein neues System für die Marine sorgt für Aufmerksamkeit. Warum die Bestellung wichtig ist und welche Perspektiven sich daraus ergeben könnten, erklärt Martin im Stream.
Oracle - Der OpenAI-Deal verliert an Glanz
Ein Milliardenprojekt steht plötzlich in einem neuen Licht. Die Marktreaktionen sind deutlich - doch was steckt wirklich hinter der Bewertung und der veränderten Wahrnehmung?
