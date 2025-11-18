W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Rheinmetall plant groß - Lockheed Martin und Oracle in den Schlagzeilen

onvista · Uhr

In der heutige Sendung geht es um: RTL, SFC Energy, Fraport, Delivery Hero, Rheinmetall, Invesco China Technology ETF, Archer Aviation, Applied Materials, Amazon, Lockheed Martin und Oracle.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Rheinmetall - Neue Ziele, große Pläne

Rheinmetall präsentiert seine langfristige Vision bis 2030 – mit klaren Wachstumsambitionen, neuen Geschäftsfeldern und einem deutlichen Anspruch bei Umsatz und Profitabilität. Welche Perspektiven sich daraus ergeben, klären wir live. 

Lockheed Martin - Großauftrag aus Deutschland

Ein neues System für die Marine sorgt für Aufmerksamkeit. Warum die Bestellung wichtig ist und welche Perspektiven sich daraus ergeben könnten, erklärt Martin im Stream. 

Oracle - Der OpenAI-Deal verliert an Glanz

Ein Milliardenprojekt steht plötzlich in einem neuen Licht. Die Marktreaktionen sind deutlich - doch was steckt wirklich hinter der Bewertung und der veränderten Wahrnehmung?

Rheinmetall
Amazon
Oracle
Delivery Hero
SFC Energy
Fraport
RTL
Lockheed Martin
Applied Materials
Invesco
Archer
Vision Kurs in US Dollar
Vision Kurs in Euro
VISION INC.

