Short Squeeze möglich: Fintech-Wert mit bullisher Ausgangslage

Nächstes Ziel >5 USD: Goldminenwert mit bullisher Struktur
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Spayder pauk_79/Shutterstock.com
Die Aktie von B2Gold profitiert aktuell von einem historisch starken Goldpreisumfeld, das zuletzt ein Rekordniveau von 3.647 US-Dollar je Unze erreicht hat und mit Blick auf das Jahresende sogar die Marke von 4.000 US-Dollar in Reichweite bringt. Damit bleibt das fundamentale Umfeld klar positiv für Goldminen.
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit EilmeldungZwischen Zöllen und Rekordaufträgen: Industriewert vor dem nächsten Ausbruchheute, 14:08 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?08. Sept. · onvista
Chartzeit EilmeldungShort Squeeze möglich: Fintech-Wert mit bullisher Ausgangslageheute, 13:56 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungQuest Diagnostics: Starkes Quartal, Prognose hoch, kann die Aktie weiter steigen?08. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungZwischen Zöllen und Rekordaufträgen: Industriewert vor dem nächsten Ausbruchheute, 14:08 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista