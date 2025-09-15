Trading-Chance Nasdaq: Alarmsignale!

Fakten zum Nasdaq 100

Der Nasdaq 100 Index ist ein amerikanischer Aktienindex, in dem 100 Unternehmen aus dem Technologie-Sektor enthalten sind. Ein Großteil der Marktkapitalisierung von insgesamt 14 Billionen kommt von 10 riesigen und uns allen bekannten Tech-Firmen. Apple ist dabei mit 2,7 Billionen Marktkapitalisierung das absolute Schwergewicht in diesem Index, gefolgt von Alphabet, Amazon und Broadcom, die alle zwischen 1,3 und um die 2 Billionen Marktkapitalisierung haben. Die restlichen Aktien sind weit abgeschlagen mit ihrem Börsenwert.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 32. Betrachten wir die Historie, so ist das für die Zeit seit 2005 ein hoher Wert, der aber a) nicht immer zu einer Korrektur im Markt führte und b) vor dem Platzen der Dotcom-Blase ab März 2000 drastisch überboten worden war. Damals betrug das KGV des Nasdaq 100 sage und schreibe 72, später sogar 79! Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis taugt im klassischen Sinn nicht als belastbarer Indikator für die Prognose von Markthochs oder Markttiefs.

Commitment of Traders INSIDE´s

Schauen wir uns im nächsten Schritt also den Commitment of Traders Report an. Hier ziehen wir unseren COT-INSIDE´s Indikator heran (grün), der den Anteil der Dealer Intermediary (Analog zu Produzenten bei Rohstoffen) im Short Open Interest abbildet. Hier sind wir nun in der Nähe jenes Levels (50%), ab dem der Markt in der Vergangenheit fast immer korrigierte (abwärts) oder konsolidierte (mehrheitlich seitwärts). Hier haben wir im Gegenteil zum KGV eine Indikation, die viele brauchbare Signale lieferte und somit als Entscheidungshilfe für eine Trading-Entscheidung absolut tauglich ist.

Bei den Netto-Positionen erkennen wir seit Anfang August eine Netto-Verkaufsneigung der Fonds (Large Speculators). Ihre Netto-Position sinkt, während der Index noch im Steigen begriffen ist. Derartige Divergenzen münden oftmals in einer kurzen, aber merklichen Korrektur. Eine ganz ähnliche Konstellation hatten wir beispielsweise Anfang 2024, als die Fonds (grün) ebenfalls bereits netto verkauften, der Index aber noch weiter stieg. Nach einigen Monaten korrigierte der Index dann um etwa 10 Prozent. Man kann sich die Kapitalströme in den Märkten ein wenig wie das Seilziehen vorstellen. Eine Kraft zieht in die eine, die andere in die andere Richtung. Irgendwann verliert entweder die eine Seite an Kraft oder eine weitere Kraft springt einer der beiden Parteien zur Seite. Und dann kippen die Kurse.

Put/Call-Ratio am Optionsmarkt

Den Grad der Absicherungen großer Adressen können wir aus den Daten der Put/Call-Ratio für den Nasdaq 100 QQQ Trust, der als ETF den Nasdaq 100 abbildet, heraus lesen. Mit einer Ratio von 1,63 liegen wir auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2022. Damals war die P/C-Ratio jedoch sogar bei 2,0, was ein absolutes Alarmsignal war und schließlich auch in einem Kursrutsch mündete, ausgelöst vom Beginn des Ukraine-Krieges.

Fazit:

Die Warnsignale sind nicht zu übersehen und auch nicht zu leugnen. Allerdings sehen wir auch, dass einige belastbare Indikatoren und Kennziffern noch nicht ganz ihre historischen Extremwerte erreicht haben. Das müssen sie freilich auch nicht, und es starten immer wieder auch Korrekturen aus dem Nichts heraus. Doch es bietet sich aus unserer Sicht an, zunächst nur eine Teilposition des vorgesehenen Einsatzes zu eröffnen und das restliche Pulver trocken zu halten.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den Nasdaq 100

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 28.680 Zählern. Bei einem aktuellen Preis von 24.092 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 5,24. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG9QTH.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 23000 Pkt

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den Nasdaq 100

Basiswert Nasdaq 100 WKN UG9QTH ISIN DE000UG9QTH9 Basispreis 28.680 Punkte K.O.-Schwelle 28.680 Punkte Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 5,24 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

