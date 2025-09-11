DAX®- Sentiment sichert ab

Der DAX® musste gestern Federn lassen. Dennoch hält die aktuelle Seitwärtsphase an, sodass sich die derzeitige Serie von Innenstäben mittlerweile auf sechs summiert. Mit anderen Worten: Die letzten Hoch-Tief-Spannen verblieben allesamt innerhalb der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September. Das untere Ende dieser Leitplanke harmoniert bestens mit den alten Ausbruchsmarken sowie dem unteren Ende der Tradingrange der letzten Monate bei 23.400 Punkten. Entsprechend gilt es, ein Rebreak dieser Bastion unbedingt zu verhindern. Die obere Begrenzung der Schiebezone ergibt sich bekanntermaßen aus den Hochpunkten bei rund 24.600 Punkten, wodurch sich das Anschlusspotenzial im Ausbruchsfall auf rund 1.200 Punkte taxieren lässt. Einen Stabilitätsanker stellen weiterhin die US-Märkte dar. Nach dem Dow Jones® möchten wir heute den S&P 500® hervorheben, der ein neues Allzeithoch (6.556 Punkte) erreicht hat. Gemessen daran ist die Börsenstimmung überaus verhalten. So signalisiert die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) weiterhin ein deutliches Übergewicht der Bären (49,5 %) im Vergleich zu den Bullen (28 %) unter den amerikanischen Privatanlegern, was einen unterstützenden Faktor darstellt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

