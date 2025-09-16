Der Dax testet den unteren Bereich der jüngsten Handelsspanne

Dax-Widerstand 23.900 23.880 Dax-Unterstützung 23.580 23.400

Dax-Rückblick:

Der Dax kam gestern knapp unterhalb von 23.880 Punkten erneut nicht weiter und setzte unter die Marke von 23.700 Punkten zurück. Diese Schwäche setzt sich heute morgen weiter fort, der deutsche Leitindex fällt in den mittleren 23.600er Bereich zurück.

Dax-Ausblick:

Es bleibt dabei - weder Käufer noch Verkäufer können derzeit entscheidende und vor allem nachhaltige Akzente setzen, die gestrige Einschätzung steht daher weiter unverändert:

“Seit Beginn des Kalendermonats September bewegte sich der Index weitestgehend innerhalb der Handelsspanne 23.580 Punkte auf der Unter- und 23.880 Punkte auf der Oberseite. Neue nachhaltige Trendimpulse sind erst bei einem Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase zu erwarten. Möglicherweise ist der Zinsentscheid der US-Notenbank der Impulsgeber für solch eine Ausbruchsbewegung aus der genannten Zone. Innerhalb der genannten Handelsspanne ist der Index kurzfristig als "neutral" einzustufen und lediglich für Intraday-Händler interessant. Die Seitenlinie ist daher aktuell eine attraktive Option für mittelfristig orientierte Marktteilnehmer."“ – Henry Philippson (Redakteur onvista)