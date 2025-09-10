Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 10.09.2025

23.900 Punkte verpasst: Dax bleibt anfällig für Rücksetzer

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.90023.860
Dax-Unterstützung23.50023.400

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern nach einem schwachen Vormittag im nachbörslichen Handel wieder deutlich erholen und kletterte zurück über 23.800 Punkte. Diese Erholung setzte sich heute Morgen erneut fort bis auf 23.880 Punkte, bevor dann im Verlauf des Vormittags erneut dynamisch verkauft wurde.

Dax-Ausblick: 

Der deutsche Leitindex hat weiterhin erkennbare Schwierigkeiten, den Bereich 23.850 bis 23.900 Punkte zu überwinden. Zum insgesamt dritten Mal seit dem vergangenen Freitag scheiterte der Index in dieser Zone.

Aus charttechnischer Sicht bleibt damit unverändert eine weitere Verkaufswelle in den Bereich 23.400/500 Punkte das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Handelstage. Bei einem nachhaltigen Anstieg über die genannte Widerstandszone dreht sich das charttechnische Bild zu Gunsten der Käuferseite. Bis dahin dominieren weiter die Abwärtsrisiken.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
