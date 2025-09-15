Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 15.09.2025

Dax-Anleger warten auf neue Impulse

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.90023.880
Dax-Unterstützung23.58023.400

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich am vergangenen Freitag oberhalb der angesprochenen Unterstützung um 23.580 Punkte und so geht es heute bereits wieder in den oberen Bereich der Handelsspanne der vergangenen Wochen.

Nach einer positiven Eröffnung kletterte der Index im Verlauf des Vormittags zurück über die Marke von 23.800 Punkten.

Dax-Ausblick: 

Seit Beginn des Kalendermonats September bewegte sich der Index weitestgehend innerhalb der Handelsspanne 23.580 Punkte auf der Unter- und 23.880 Punkte auf der Oberseite. Neue nachhaltige Trendimpulse sind erst bei einem Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase zu erwarten.

Möglicherweise ist der Zinsentscheid der US-Notenbank der Impulsgeber für solch eine Ausbruchsbewegung aus der genannten Zone. Innerhalb der genannten Handelsspanne ist der Index kurzfristig als "neutral" einzustufen und lediglich für Intraday-Händler interessant. Die Seitenlinie ist daher aktuell eine attraktive Option für mittelfristig orientierte Marktteilnehmer.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
