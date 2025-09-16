EQS-Adhoc: Marinomed Biotech AG beschließt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von 61.607 auf Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 17,50 je Aktie

Werbung ausblenden

Marinomed Biotech AG beschließt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von 61.607 auf Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 17,50 je Aktie

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Marinomed Biotech AG beschließt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von 61.607 auf Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 17,50 je Aktie

16.09.2025 / 15:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc Mitteilung

Marinomed Biotech AG beschließt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von 61.607 auf Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 17,50 je Aktie

Korneuburg, am 16.09.2025 - Die Marinomed Biotech AG (die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass der Vorstand heute beschlossen hat, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 61.607 durch Ausgabe von 61.607 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien auf EUR 1.839.940 gegen Bareinzahlung zu erhöhen. Die neuen Aktien werden aus dem Genehmigten Kapital 2024/II ausgegeben und unterliegen dem Direktausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre. Der Ausgabebetrag je neuer Aktie beträgt EUR 17,50 sodass der Gesamtausgabebetrag EUR 1.078.123 beträgt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dieser Kapitalerhöhung am heutigen Tag unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Vorstand zugestimmt. Alle 61.607 neue Aktien sind zu diesen Ausgabebedingungen von insgesamt neun Investoren gezeichnet worden.

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG
PR: Luca Horinek
IR.: Tobias Meister
T: +43 2262 90300 158
E-Mail: pr@marinomed.com
E-Mail: ir@marinomed.com		 

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen

und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed und Marinosolv® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.

Ende der Insiderinformation

16.09.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Telefon:+43 2262 90300
E-Mail:office@marinomed.com
Internet:www.marinomed.com
ISIN:ATMARINOMED6
WKN:A2N9MM
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2198258
Ende der MitteilungEQS News-Service

2198258 16.09.2025 CET/CEST

