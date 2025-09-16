Werbung ausblenden

EQS-DD: Evotec SE: Paul Hitchin, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.09.2025 / 12:06 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Paul
Nachname(n):Hitchin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Evotec SE

b) LEI

529900F9KI6OYITO9B12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005664809

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,91 EUR73.875,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,91 EUR73.875,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Internet:www.evotec.com
Evotec

