Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Adriatic Metals
|Bericht 2. Quartal 2025
|Evolution Petroleum
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ferguson Enterprises
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Implanet
|Bericht 2. Quartal 2025
|JTC PLC LS-,01
|Bericht 2. Quartal 2025
|Kier Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MAAT PHARMA S.A. EO-,1
|Bericht 2. Quartal 2025
|MPH Health Care
|Bericht 2. Quartal 2025
|NanoXplore
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|New Hope
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Newron Pharmaceuticals
|Bericht 2. Quartal 2025
|Petra Diamonds
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TINYBUILD REGSCAT3 DL-001
|Bericht 2. Quartal 2025
|TRANSGENE
|Bericht 2. Quartal 2025
|Trustpilot Group
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
