Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.09.2025

onvista

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Adriatic MetalsBericht 2. Quartal 2025
Evolution PetroleumBericht Geschäftsjahr 2025
Ferguson EnterprisesBericht Geschäftsjahr 2025
ImplanetBericht 2. Quartal 2025
JTC PLC LS-,01Bericht 2. Quartal 2025
Kier GroupBericht Geschäftsjahr 2025
MAAT PHARMA S.A. EO-,1Bericht 2. Quartal 2025
MPH Health CareBericht 2. Quartal 2025
NanoXploreBericht Geschäftsjahr 2025
New HopeBericht Geschäftsjahr 2025
Newron PharmaceuticalsBericht 2. Quartal 2025
Petra DiamondsBericht Geschäftsjahr 2025
TINYBUILD REGSCAT3 DL-001Bericht 2. Quartal 2025
TRANSGENEBericht 2. Quartal 2025
Trustpilot GroupBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MPH Health Care
Newron Pharmaceuticals
Ferguson Enterprises
TRANSGENE
New Hope
NanoXplore
Adriatic Metals
MAAT PHARMA S.A. EO-,1
Evolution Petroleum
Petra Diamonds
Implanet
Kier Group
Trustpilot Group
TINYBUILD REGSCAT3 DL-001
JTC PLC LS-,01

