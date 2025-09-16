Werbung ausblenden
Schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln

Wegen schwacher Nachfrage nach Elektrofahrzeugen streicht der Autobauer Ford in der Kölner Produktion bis zu 1.000 Stellen.

Man stelle Anfang 2026 vom bisherigen Zwei-Schicht-Betrieb auf Ein-Schicht-Betrieb um, teilte das Unternehmen mit.

Ford

