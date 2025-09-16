Werbung ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. September 2025

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN
13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day
17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
11:00 DEU: ZEW-Index 9/15
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
15:15 USA: Industrieproduktion 8/25
16:00 USA: Lagerbestände 7/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25

SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

