Der Dax hat sich am Mittwoch nach dem gestrigen Kursrutsch wieder etwas stabilisiert. Vor dem wichtigen US-Zinsentscheid am Abend blieben die Anleger aber vorsichtig. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,57 Prozent auf 23.460 Punkte.

Am Dienstag war der Dax aus seiner bisherigen September-Spanne nach unten herausgerutscht auf den niedrigsten Stand seit Juni. Damit hatte er weiter Anschluss an die US-Börsen verloren, die anschließend nur leicht im Minus aus dem Handel gegangen waren. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das wichtigste deutsche Aktienbarometer aber immer noch vor den großen US-Indizes.

Formycon ziehen dank neuer Vertriebsvereinbarung an

Aktien von Formycon haben am Mittwoch von einer weiteren Vertriebsvereinbarung zu seinem Biosimilar zu Bayers Augenmedikament Eylea profitiert. Im frühen Handel zog das im SDax notierte Papier um rund 2,3 Prozent an.

Ein Händler wertete den Deal am Morgen positiv, da Formycon nochmals Anteile an Meilensteinzahlungen und Lizenzumsätzen zuflössen. RBC-Analystin Natalia Webster erklärte indes in ihrer ersten Reaktion auf die Nachricht, der Wirkstoff spiele für ihre Bewertung des Pharmaherstellers nur eine geringe Rolle. Sie hält andere Wirkstoffe des Anbieters für wichtiger. Formycon könnte weitere Kurstreiber gut gebrauchen: Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 60 Prozent an Wert eingebüßt.

SAP legt wieder zu

Nach dem jüngsten Rücksetzer waren SAP am Morgen mit einem Plus von knapp vier Prozent stärkster Dax-Wert gefolgt von Rheinmetall mit 2,6 Prozent Plus. Schwächster Titel am Morgen im deutschen Leitindex waren Symrise mit einem Abschlag von 1,2 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)