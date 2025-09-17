Werbung ausblenden
Börse am Morgen 17.09.2025

Dax erholt sich nach Kursrutsch von gestern - SAP gefragt

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Der Dax  hat sich am Mittwoch nach dem gestrigen Kursrutsch wieder etwas stabilisiert. Vor dem wichtigen US-Zinsentscheid am Abend blieben die Anleger aber vorsichtig. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,57 Prozent auf 23.460 Punkte.

Am Dienstag war der Dax aus seiner bisherigen September-Spanne nach unten herausgerutscht auf den niedrigsten Stand seit Juni. Damit hatte er weiter Anschluss an die US-Börsen verloren, die anschließend nur leicht im Minus aus dem Handel gegangen waren. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das wichtigste deutsche Aktienbarometer aber immer noch vor den großen US-Indizes.

Formycon ziehen dank neuer Vertriebsvereinbarung an

Aktien von Formycon haben am Mittwoch von einer weiteren Vertriebsvereinbarung zu seinem Biosimilar zu Bayers Augenmedikament Eylea profitiert. Im frühen Handel zog das im SDax  notierte Papier um rund 2,3 Prozent an.

Ein Händler wertete den Deal am Morgen positiv, da Formycon nochmals Anteile an Meilensteinzahlungen und Lizenzumsätzen zuflössen. RBC-Analystin Natalia Webster erklärte indes in ihrer ersten Reaktion auf die Nachricht, der Wirkstoff spiele für ihre Bewertung des Pharmaherstellers nur eine geringe Rolle. Sie hält andere Wirkstoffe des Anbieters für wichtiger. Formycon könnte weitere Kurstreiber gut gebrauchen: Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 60 Prozent an Wert eingebüßt.  

SAP legt wieder zu

Nach dem jüngsten Rücksetzer waren SAP am Morgen mit einem Plus von knapp vier Prozent stärkster Dax-Wert gefolgt von Rheinmetall mit 2,6 Prozent Plus. Schwächster Titel am Morgen im deutschen Leitindex waren Symrise mit einem Abschlag von 1,2 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Rheinmetall
SAP
S
SDAX
Symrise
Formycon
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 16.09.2025
Dax leicht im Minus vor US-Zinsentscheid - Beiersdorf-Aktie gibt nachgestern, 09:43 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus vor US-Zinsentscheid - Beiersdorf-Aktie gibt nach
Börse am Morgen 15.09.2025
Dax legt zu zum Handelsstart - Rüstungswerte im Fokus15. Sept. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 12.09.2025
Dax gibt Anfangsgewinne ab - Hannover Rück nach Empfehlung gefragt12. Sept. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Tagesrückblick 16.09.2025
Dax fällt vor Zinsentscheid – Angebot für Thyssen-Spartegestern, 17:54 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettenheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden