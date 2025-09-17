Werbung ausblenden

EQS-AFR: Marinomed Biotech AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Marinomed Biotech AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Marinomed Biotech AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

17.09.2025 / 13:41 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Marinomed Biotech AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.marinomed.com/en/investors-esg/financial-publications

17.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Internet:www.marinomed.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2199122 17.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Marinomed Biotech

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Evotec SE: Paul Hitchin, Kaufgestern, 12:08 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettenheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden