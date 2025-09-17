EQS-CMS: AUMOVIO SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.09.2025 / 16:39 CET/CEST
Die AUMOVIO SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
Börsengang geplant (Spin-Off)
