EQS-CMS: AUMOVIO SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: AUMOVIO SE / Herkunftsstaat
AUMOVIO SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

17.09.2025 / 16:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die AUMOVIO SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

17.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.aumovio.com/

Börsengang geplant (Spin-Off)

Ende der MitteilungEQS News-Service

2199300 17.09.2025 CET/CEST

