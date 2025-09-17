Werbung ausblenden

EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.09.2025 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Anders Holch
Nachname(n): Povlsen
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
25,27 EUR 11.902,17 EUR
25,27 EUR 2.021,60 EUR
25,26 EUR 25,26 EUR
25,255 EUR 55.283,20 EUR
25,25 EUR 580,75 EUR
25,25 EUR 252,50 EUR
25,25 EUR 45.222,75 EUR
25,36 EUR 5.300,24 EUR
25,355 EUR 25.355,00 EUR
25,355 EUR 1.876,27 EUR
25,36 EUR 2.358,48 EUR
25,355 EUR 3.118,67 EUR
25,355 EUR 18.128,83 EUR
25,39 EUR 4.468,64 EUR
25,39 EUR 14.650,03 EUR
25,39 EUR 55.705,66 EUR
25,39 EUR 583,97 EUR
25,39 EUR 29.376,23 EUR
25,42 EUR 4.728,12 EUR
25,41 EUR 25,41 EUR
25,41 EUR 1.854,93 EUR
25,4 EUR 3.530,60 EUR
25,4 EUR 50.190,40 EUR
25,4 EUR 9.626,60 EUR
25,4 EUR 19.024,60 EUR
25,4 EUR 49.428,40 EUR
25,395 EUR 25,40 EUR
25,395 EUR 1.345,94 EUR
25,395 EUR 1.803,05 EUR
25,395 EUR 50.561,45 EUR
25,45 EUR 17.306,00 EUR
25,45 EUR 18.324,00 EUR
25,44 EUR 5.571,36 EUR
25,44 EUR 21.725,76 EUR
25,44 EUR 2.900,16 EUR
25,44 EUR 19.461,60 EUR
25,345 EUR 28.690,54 EUR
25,345 EUR 35.406,97 EUR
25,35 EUR 49.128,30 EUR
25,34 EUR 25,34 EUR
25,34 EUR 1.089,62 EUR
25,34 EUR 2.838,08 EUR
25,34 EUR 19.435,78 EUR
25,35 EUR 22.029,15 EUR
25,365 EUR 34.344,21 EUR
25,365 EUR 44.109,74 EUR
25,37 EUR 28.617,36 EUR
25,365 EUR 1.090,70 EUR
25,365 EUR 1.090,70 EUR
25,365 EUR 45.504,81 EUR
25,37 EUR 39.754,79 EUR
25,36 EUR 23.914,48 EUR
25,37 EUR 46.959,87 EUR
25,37 EUR 46.655,43 EUR
25,37 EUR 42.926,04 EUR
25,365 EUR 1.090,70 EUR
25,365 EUR 22.777,77 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,37 EUR 1.091.124,35 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
MIC: BEUP


17.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100710  17.09.2025 CET/CEST

