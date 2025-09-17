EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.09.2025 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 25,33 EUR 1.089,19 EUR 25,33 EUR 25,33 EUR 25,35 EUR 4.081,35 EUR 25,35 EUR 659,10 EUR 25,35 EUR 532,35 EUR 25,35 EUR 659,10 EUR 25,4 EUR 203,20 EUR 25,4 EUR 1.447,80 EUR 25,4 EUR 101,60 EUR 25,4 EUR 2.743,20 EUR 25,4 EUR 1.549,40 EUR 25,39 EUR 863,26 EUR 25,39 EUR 558,58 EUR 25,38 EUR 989,82 EUR 25,38 EUR 1.345,14 EUR 25,46 EUR 611,04 EUR 25,48 EUR 7.363,72 EUR 25,47 EUR 1.782,90 EUR 25,44 EUR 508,80 EUR 25,44 EUR 585,12 EUR 25,44 EUR 12.796,32 EUR 25,44 EUR 1.068,48 EUR 25,43 EUR 610,32 EUR 25,41 EUR 228,69 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,37 EUR 1.420,72 EUR 25,37 EUR 3.906,98 EUR 25,37 EUR 279,07 EUR 25,37 EUR 25,37 EUR 25,37 EUR 202,96 EUR 25,36 EUR 4.108,32 EUR 25,36 EUR 50,72 EUR 25,36 EUR 963,68 EUR 25,36 EUR 50,72 EUR 25,36 EUR 76,08 EUR 25,35 EUR 76,05 EUR 25,35 EUR 50,70 EUR 25,33 EUR 1.570,46 EUR 25,32 EUR 987,48 EUR 25,31 EUR 2.277,90 EUR 25,37 EUR 25,37 EUR 25,36 EUR 2.409,20 EUR 25,36 EUR 3.626,48 EUR 25,35 EUR 202,80 EUR 25,34 EUR 4.358,48 EUR 25,34 EUR 1.672,44 EUR 25,35 EUR 2.281,50 EUR 25,35 EUR 887,25 EUR 25,35 EUR 583,05 EUR 25,35 EUR 50,70 EUR 25,36 EUR 1.191,92 EUR 25,35 EUR 684,45 EUR 25,35 EUR 1.090,05 EUR 25,35 EUR 507,00 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,38 EUR 177,66 EUR 25,37 EUR 1.699,79 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 50,72 EUR 25,35 EUR 177,45 EUR 25,38 EUR 4.289,22 EUR 25,37 EUR 2.080,34 EUR 25,37 EUR 1.116,28 EUR 25,38 EUR 126,90 EUR 25,38 EUR 862,92 EUR 25,35 EUR 4.258,80 EUR 25,35 EUR 1.546,35 EUR 25,35 EUR 354,90 EUR 25,33 EUR 683,91 EUR 25,38 EUR 837,54 EUR 25,36 EUR 2.282,40 EUR 25,36 EUR 1.090,48 EUR 25,39 EUR 431,63 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,37 EUR 608,88 EUR 25,37 EUR 17.378,45 EUR 25,37 EUR 3.881,61 EUR 25,37 EUR 2.942,92 EUR 25,37 EUR 634,25 EUR 25,37 EUR 608,88 EUR 25,35 EUR 2.915,25 EUR 25,36 EUR 1.800,56 EUR 25,38 EUR 558,36 EUR 25,5 EUR 3.340,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 25,38 EUR 135.012,44 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TURQUOISE EUROPE MIC: TQEX

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de

