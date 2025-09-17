EQS-News: AMAG Austria Metall AG: Vorstandsmandat von CSO Victor Breguncci verlängert

EQS-News: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Personalie

Ranshofen, 17.09.2025

AMAG Austria Metall AG: Vorstandsmandat von CSO Victor Breguncci verlängert

Der Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG hat in seiner Sitzung vom 17. September 2025 den Vertrag von Vertriebsvorstand Victor Breguncci, MBA bis zum 31. Mai 2029 verlängert.

„Die Vertragsverlängerung unterstreicht unser Bekenntnis, die Vertriebsaktivitäten der AMAG zu unterstützen und für Kontinuität in der Unternehmensführung zu sorgen. Victor Breguncci hat in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, die Kundenorientierung und den wirtschaftlichen Erfolg von AMAG zu stärken sowie die Vertriebsorganisation zukunftsgerichtet aufzustellen“, so Aufsichtsratsvorsitzender Alessandro Dazza.

„Angesichts der aktuellen Herausforderungen für die europäische Aluminiumindustrie schätze ich das mir entgegengebrachte Vertrauen ganz besonders. Ich freue mich, mit einem engagierten Team und meinen Vorstandskollegen auch weiterhin Verantwortung zu übernehmen. Unser Anspruch ist es, die AMAG als verlässlichen Partner für hochwertige Aluminiumlösungen in die Zukunft zu führen“, sagt Victor Breguncci.

Der gebürtige Brasilianer gehört seit Juni 2019 dem Vorstandsteam der AMAG an und verantwortet die Bereiche Vertrieb, strategische Vertriebsentwicklung, Supply-Chain-Management sowie Marktbeobachtung und -entwicklung. Seit 1. Jänner 2024 setzt sich der AMAG-Vorstand aus Vorstandsvorsitzendem und Technikvorstand Dr. Helmut Kaufmann, Finanzvorständin Mag. Claudia Trampitsch und Vertriebsvorstand Victor Breguncci, MBA zusammen.

Die Verlängerung verdeutlicht die strategische Relevanz des Vertriebs für die AMAG: Seine eigenständige Verankerung im Vorstand sichert die Priorität dieses Bereichs langfristig und stellt sicher, dass kundenrelevante Themen auch künftig auf höchster Entscheidungsebene verankert bleiben.

Bild:



AMAG-Vertriebsvorstand Victor Breguncci (© AMAG)

Über die AMAG Gruppe

Die AMAG Austria Metall AG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. Im Bereich AMAG components, mit Stammsitz in Übersee am Chiemsee, sind die Kompetenz und jahrelange Erfahrung in der Herstellung von einbaufertigen Metallteilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie gebündelt.

