EQS-News: NFON AG mit neuem Führungsteam: Andreas Wesselmann wird CEO, Alexander Beck verstärkt Vorstand als CFO

NFON AG mit neuem Führungsteam: Andreas Wesselmann wird CEO, Alexander Beck verstärkt Vorstand als CFO



17.09.2025 / 10:00 CET/CEST

München, 17. September 2025 – Der Aufsichtsrat der NFON AG, eines führenden europäischen Anbieters für integrierte Businesskommunikation, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Andreas Wesselmann den Vorstandsvorsitz (CEO). Gleichzeitig tritt Alexander Beck als neuer Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand ein.

Der bisherige CEO und CFO Patrik Heider hat den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag zum 30. September 2025 vorzeitig aufzulösen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Der Aufsichtsrat und das gesamte Unternehmen danken Patrik Heider für sein großes Engagement und seine erfolgreichen Leistungen, die maßgeblich zur positiven Entwicklung von NFON beigetragen haben.

Andreas Wesselmann, bislang Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied des Vorstands, übernimmt in seiner neuen Rolle als CEO auch die Verantwortung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Bereiche Vertrieb und Marketing. Durch die Zusammenführung von Produkt, Technologie und Marktverantwortung werden Innovationen künftig noch gezielter an Kundenbedürfnissen ausgerichtet und schneller skaliert. Der Vertrag von Andreas Wesselmann wurde vorzeitig um fünf Jahre bis 2030 verlängert.

Mit Alexander Beck gewinnt NFON einen ausgewiesenen Finanz- und Managementexperten für den Vorstand. Er verfügt über langjährige Erfahrung als CFO und Geschäftsführer sowie über internationale Expertise in unterschiedlichen Branchen. Seine Laufbahn umfasst Stationen im Handel bei MediaMarktSaturn, in der Softwarebranche bei Nemetschek sowie zuletzt in der Fahrradindustrie bei der Accell Group, wo er jeweils leitende Managementfunktionen ausübte.

Als CFO wird Alexander Beck die Finanzstrategie des Unternehmens verantworten und gemeinsam mit Andreas Wesselmann die erfolgreiche Entwicklung von NFON vorantreiben. „Mit dieser Neuaufstellung schaffen wir die Grundlage für die nächste Wachstumsphase von NFON“, sagt Rainer Koppitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Wir danken Patrik Heider für seinen bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens. Gleichzeitig freuen wir uns, dass mit Andreas Wesselmann eine erfahrene und visionäre Führungskraft die Gesamtverantwortung übernimmt und strategischen Weitblick mit technologischer Exzellenz verbindet. Mit Alexander Beck erweitern wir das Vorstandsteam zudem um einen international erfahrenen Finanzmanager, der nachhaltiges Wachstum und Investitionsstärke langfristig sichern und vorantreiben wird.“

Andreas Wesselmann erklärt: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die enge Zusammenarbeit mit Alexander Beck. Gemeinsam werden wir unsere Innovationskraft weiter ausbauen, neue Marktchancen erschließen und NFON als führenden europäischen Anbieter für KI-basierte Businesskommunikation fest im Markt etablieren. Dazu werden wir die Unternehmensstrategie NFON Next 2027 weiter konsequent umsetzen.“



Kontakt InvestorRelations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com



Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG



NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.



Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.



https://www.nfon.com/de/



