Werbung ausblenden

Fast jeder dritte Selbstständige kann Geschäftsentwicklung nur schwer vorhersagen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Unsicherheit unter den Selbstständigen in Deutschland ist im August gestiegen.

30,1 Prozent fällt es schwer, die eigene Geschäftsentwicklung vorherzusagen, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zeigt. Das ist der erste Anstieg nach zuvor drei Rückgängen in Folge. Der Anteil gilt als Indikator für wirtschaftliche Unsicherheit. Diese ist weit höher als in der Gesamtwirtschaft, wo der Wert im August bei 20,8 Prozent lag. "Selbstständige sind auf verlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit angewiesen", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber.

Das Geschäftsklima bei den Selbstständigen und Kleinstunternehmen verbesserte sich dagegen im August. Das entsprechende Barometer stieg auf minus 13,8 Zähler von minus 16,9 Punkten im Juli. Die Befragten bewerteten ihre laufenden Geschäfte deutlich weniger negativ. Auch bei den Erwartungen nahm der Pessimismus ab. Besonders im Gastgewerbe, bei Freiberuflern und in der Unternehmensberatung hellte sich die Lage merklich auf. Dagegen trübte sich die Stimmung in der Reisebranche ein. "Trotz positiver Impulse bleibt die Lage herausfordernd", sagte Demmelhuber.

Der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) fordert konkrete politische Schritte. "Auf die Bundestagswahl und die Regierungsbildung folgten eine lange Sommerpause und eine starke Fokussierung auf außenpolitische Themen", sagte Vorstandsvorsitzender Andreas Lutz. "Jetzt ist es Zeit, sich der Wirtschafts- und Sozialpolitik zuzuwenden."

Das Ifo-Institut befragt für den Indikator in Zusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen Jimdo monatlich etwa 1700 Soloselbstständige sowie Kleinstunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitenden. "Solange strukturelle Probleme wie Bürokratie, fehlende Absicherung und unfaire Rahmenbedingungen ungelöst sind, bleibt die wirtschaftliche Basis Deutschlands geschwächt", sagte Jimdo-Chef Matthias Henze.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 16.09.2025
Dax fällt vor Zinsentscheid – Angebot für Thyssen-Spartegestern, 17:54 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettenheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden