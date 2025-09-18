Nach der Zinssenkung in den USA
Novo Nordisk, Meta & PayPal: Neue Chancen für Anleger
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Puma, Continental, Novo Nordisk, MasTec, Micron, CME Group, Bidu, Zillow, Netflix, Shake Shack, Meta, PayPal.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Novo Nordisk – Abnehm-Pille im Fokus
Starke Studiendaten pushen die Aktie: Was steckt hinter der Euphorie und warum blicken Analysten so optimistisch in die Zukunft?
Meta – KI-Brillen und die Vision von Zuckerberg
Neue Produkte, ambitionierte Pläne und ein holpriger Launch: Ist die KI-Brille der Gamechanger oder doch nur ein teures Experiment?
PayPal – Mega-Deal mit Google
Neue Partnerschaft, große Versprechen: Kann die Kooperation mit Google den Kurs drehen und PayPal wieder auf Wachstum trimmen?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Vor dem Fed-EntscheidEli Lilly, Hims & Hers, Hershey: FDA-Alarm & Analysten-Überraschunggestern, 12:57 Uhr · onvista
Märkte heuteAlphabet knackt drei Billionen US-Dollar - Cameco & SAP im Rampenlicht16. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis