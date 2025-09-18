Novo Nordisk, Meta & PayPal: Neue Chancen für Anleger

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk – Abnehm-Pille im Fokus

Starke Studiendaten pushen die Aktie: Was steckt hinter der Euphorie und warum blicken Analysten so optimistisch in die Zukunft?

Meta – KI-Brillen und die Vision von Zuckerberg

Neue Produkte, ambitionierte Pläne und ein holpriger Launch: Ist die KI-Brille der Gamechanger oder doch nur ein teures Experiment?

PayPal – Mega-Deal mit Google

Neue Partnerschaft, große Versprechen: Kann die Kooperation mit Google den Kurs drehen und PayPal wieder auf Wachstum trimmen?