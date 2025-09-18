Werbung ausblenden
Nach der Zinssenkung in den USA

Novo Nordisk, Meta & PayPal: Neue Chancen für Anleger

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Puma, Continental, Novo Nordisk, MasTec, Micron, CME Group, Bidu, Zillow, Netflix, Shake Shack, Meta, PayPal.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Novo Nordisk – Abnehm-Pille im Fokus 

Starke Studiendaten pushen die Aktie: Was steckt hinter der Euphorie und warum blicken Analysten so optimistisch in die Zukunft? 

Meta – KI-Brillen und die Vision von Zuckerberg

 Neue Produkte, ambitionierte Pläne und ein holpriger Launch: Ist die KI-Brille der Gamechanger oder doch nur ein teures Experiment? 

PayPal – Mega-Deal mit Google 

Neue Partnerschaft, große Versprechen: Kann die Kooperation mit Google den Kurs drehen und PayPal wieder auf Wachstum trimmen?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Lufthansa
Meta
adidas
Coinbase
Alphabet C
PepsiCo
Salesforce
PVA TePla
Zscaler
Philip Morris
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Vor dem Fed-Entscheid
Eli Lilly, Hims & Hers, Hershey: FDA-Alarm & Analysten-Überraschunggestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
Trade Desk abgestuft – Klarnas Mega-IPO11. Sept. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettengestern, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal16. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden