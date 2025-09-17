Schwacher Arbeitsmarkt: US-Notenbank senkt Leitzins
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Washington (dpa) - Infolge eines schwachen Arbeitsmarktes senkt die US-Notenbank den Leitzins. Die Spanne liege nun bei 4,0 bis 4,25 Prozent, teilte der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mit.
Das könnte dich auch interessieren
Gerichtsstreit mit TrumpUS-Berufungsgericht: Notenbank-Vorständin Cook bleibt im Amtgestern, 03:20 Uhr · dpa-AFX
Federal Reserve SystemEx-US-Notenbanker Bullard hat großes Interesse an Powell-Nachfolgegestern, 08:14 Uhr · Reuters
Goldpreis setzt Rekordjagd mit Schwung fort - US-Notenbank vor Zinssenkunggestern, 17:30 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis