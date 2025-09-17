Werbung ausblenden

Schwacher Arbeitsmarkt: US-Notenbank senkt Leitzins

dpa-AFX · Uhr
Washington (dpa) - Infolge eines schwachen Arbeitsmarktes senkt die US-Notenbank den Leitzins. Die Spanne liege nun bei 4,0 bis 4,25 Prozent, teilte der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mit.

