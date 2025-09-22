Werbung ausblenden
Trotz Konjunktursorgen

Chinas Notenbank lässt Leitzinsen unverändert

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: humphery/Shutterstock.com

(Reuters) - Die chinesische Zentralbank hat ihre Leitzinsen den vierten Monat in Folge unverändert gelassen.

Der einjährige Referenzzinssatz (LPR) für Unternehmenskredite verharrt nach der von Analysten so erwarteten Entscheidung vom Montag bei 3,0 Prozent. Der fünfjährige LPR, der als Richtschnur für Hypothekenzinsen dient, bleibt unverändert bei 3,5 Prozent.

Barclays erwartet noch 2025 Senkung

Trotz jüngster Daten, die auf eine Abkühlung der Konjunktur hindeuten, zögern die Währungshüter Beobachtern zufolge mit größeren Wirtschaftshilfen. Gründe dafür sind die nachlassenden Handelsspannungen zwischen China und den USA, robuste Exporte und steigende Kurse an den Aktienmärkten.

Einige Analysten erwarten aber noch in diesem Jahr eine leichte Lockerung, um das offizielle Wachstumsziel von rund fünf Prozent abzusichern. So gehen die Experten von Barclays davon aus, dass die chinesische Notenbank im vierten Quartal den Leitzins und den LPR um zehn Basispunkte senkt.

Das könnte dich auch interessieren

Edelmetall
Goldpreis sinkt deutlich nach Rekordhoch18. Sept. · dpa-AFX
Goldpreis sinkt deutlich nach Rekordhoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden