US-Notenbank erhöht Konjunkturprognose für 2025
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
US-Notenbank
Washington (dpa) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet in diesem Jahr nun doch mit einem höheren Wirtschaftswachstum als zuletzt. Für dieses Jahr geht die Zentralbank mittlerweile von einem Plus von 1,6 Prozent aus, wie sie in Washington mitteilte. Bei der vorigen Prognose im Juni hatte die Fed ihre Konjunkturerwartung noch nach unten auf 1,4 Prozent korrigiert.
Bei der Inflationsrate rechnet die Fed weiter mit 3,0 Prozent.
Das könnte dich auch interessieren
Gerichtsstreit mit TrumpUS-Berufungsgericht: Notenbank-Vorständin Cook bleibt im Amtgestern, 03:20 Uhr · dpa-AFX
Federal Reserve SystemEx-US-Notenbanker Bullard hat großes Interesse an Powell-Nachfolgegestern, 08:14 Uhr · Reuters
Goldpreis setzt Rekordjagd mit Schwung fort - US-Notenbank vor Zinssenkunggestern, 17:30 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis