Wochenrückblick – Neue Allzeithochs und die Notenbanken im Fokus

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die drei großen Indizes erreichten in dieser Woche erneut neue Allzeithochs. Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt. Jerome Powell begründete diese Entscheidung mit der abgeschwächten Konjunktur und einem schwächelnden Arbeitsmarkt. Die Bank of Japan beließ den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent, enttäuschte Anleger jedoch mit einem Plan zur Veräußerung ihrer umfangreichen ETF-Bestände. Auch die Bank of England hält den Leitzins angesichts der weiterhin hohen Inflation zunächst konstant. Continental hat in dieser Woche Aumovio abgespalten; Aktionäre erhalten für je zwei Continental-Aktien eine Aumovio-Aktie. Im amerikanischen Tech-Sektor sorgte Nvidia für Überraschung: Das Unternehmen unterstützt Intel mit einer Finanzspritze von rund 5 Milliarden US-Dollar.





Globaler Aktienmarkt – Neue Allzeithochs in Amerika – Dax unverändert



Am Freitagvormittag notierte der DAX® rund 0,2 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs. Am Donnerstagabend schlossen der S&P 500® und NASDAQ-100 Index® im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs etwa 1 Prozent fester gegenüber dem Vorwochenschlusskurs. Auch der Dow Jones Industrial Average® gewann 0,7 Prozent gegenüber dem Vorwochenschlusskurs zu. Somit erreichten alle großen US-Indizes diese Woche neue Allzeithochs.







